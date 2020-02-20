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15:33 20.02.2020

У трех украинцев, не допущенных для эвакуации из Уханя, сейчас нет температуры – посольство Украины

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У трех украинцев, не допущенных для эвакуации из Уханя, сейчас нет температуры – посольство Украины

Посольство Украины в Китае решает вопрос о дальнейшем размещении трех граждан Украины, которых китайские врачи 19 февраля не допустили на борт самолета для эвакуации из Уханя.

"Перед отлетом китайским медперсоналом было проведено медицинское обследование граждан Украины и иностранцев на предмет выявления возможных признаков инфицирования коронавирусом или симптомов болезни, который осуществлялся трижды: на входе в аэропорт, в местах паспортного/таможенного контролей и перед посадкой в самолет. При последнем, третьем медосмотре перед посадкой в самолет была обнаружена повышенная температура (37,4 - 37,5 С) у трех украинских граждан (2 мужчин и 1 женщины) и одной гражданки Казахстана, которые, соответственно, не были допущены к посадке на самолет", - сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР на странице в Фейсбуке.

В посольстве отметили, что указанные лица были доставлены временно в гостиницу, в которой обеспечены условия карантина.

"К счастью, утром 20 февраля у всех трех наших соотечественников температура тела была нормальная. Посольство Украины в КНР сейчас решает вопрос дальнейшего размещения этих граждан", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуируемыми из Китая 45 гражданами Украины и 27 иностранцами в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт "Харьков".

Теги: #коронавирус #украинцы #китай
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