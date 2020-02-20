Нетаньяху заявил о снятии ограничений на строительство жилья для евреев в Восточном Иерусалиме

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг объявил о снятии ограничений на строительство жилья для еврейских поселенцев в районе Гиват ха-Матос в Восточном Иерусалиме, сообщает Times of Israel.

Речь идет о строительстве порядка 3 тыс. единиц жилья в Гиват ха-Матос, районе, обсуждение застройки в котором долгие годы вызывало споры общественности.

Впервые речь о застройке этого района зашла еще в 2012 году. Тогда эти планы Израиля широко раскритиковало международное сообщество, поскольку застройка отрезала бы палестинские районы Бейт-Сафафа и Шарафат от Западного берега реки Иордан. Многие считали, что такая застройка "вобьет последний гвоздь в крышку гроба" плана существования двух государств в границах 1967 года.

Также он одобрил строительство 2,2 тыс. единиц жилья в районе Хар-Хома, и 1 тыс. - поблизости от Бейт-Сафафы.