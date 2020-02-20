Подозрение на повышенную температуру было у эвакуированной из Ухани гражданки Аргентины, оно не подтвердилось – власти Харькова

Подозрение на повышенную температуру было у гражданки Аргентины, прилетевшей в Харьков на борту самолета, эвакуировавшего из г.Ухань (КНР), граждан Украины и иностранцев, сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.

"Это была гражданка Аргентины, молодая девушка. Оформлены надлежащим образом документы, перепроверили несколько раз температурный режим, пока была выгрузка пассажиров и размещение по автобусам. Температура в пределах нормы... То есть ничего не подтвердилось и все люди вместе поехали дальше", - сказал Черняк журналистам в аэропорту "Харьков" в четверг.

Как уточнил глава ХОГА Алексей Кучер, температура у девушки была 36,9.

По словам Кучера, из харьковского аэропорта в Новые Санжары (Полтавская обл) выехали все 72 человека (пассажиры и экипаж), прилетевшие из Ухани.

Кучер также подчеркнул, что считает недопустимым переводить ситуацию с эвакуированными из Китая людьми и их размещением в политическую плоскость.

"Я прошу полтавчан опомниться, они должны понимать, что в Новых Санжарах есть специально выделенное медицинское учреждение, в котором будут содержаться эти люди. На сегодняшний день они трижды уже прошли проверку. Симптомов не установлено, чтобы мы говорили о коронавирусе. Вместе с тем, если даже что-то появится, то эта территория (медцентра Нацгвардии в Новых Санжарах - ИФ) является закрытой ... На мой взгляд, это все же, все эти вещи притягиваются в политическую плоскость, чего не должно быть при таких обстоятельствах", - сказал Кучер.