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15:04 20.02.2020

Персонал "Новых Санжар" вывезли из объекта, все эвакуированные из Уханя будут размещены в индивидуальных помещениях

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Персонал санатория "Новые Санжары", куда прибудут эвакуированные из Уханя, вывезли из объекта, никто из них не будет контактировать с эвакуированными, сообщается на сайте Кабинета министров.

Согласно сообщению, всего было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев. Все эвакуированные будут размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания,

Эвакуированные и персонал снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. На месте обсервации будет усиленная охрана, в режиме 24/7 эвакуированных будут наблюдать врачи.

В правительстве отмечают, что отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены.

Кроме того, Полтавская и Харьковская области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами для возможной госпитализации. Персонал подготовлен. В медучреждениях есть соответствующее оборудование и индивидуальные боксы.

Кроме этого, рядом постоянно будет дежурить машина экстренной помощи.

В Кабмине также подчеркнули, что самолет, эвакуировавший людей, пройдет обработку санитарно-эпидемиологической службы, на нем заменят фильтры системы кондиционирования. После дезинфекции и технических работ самолет будет готов к дальнейшей работе.

Согласно сообщению, в понедельник 17 февраля прошло ровно 14 дней с тех пор, как последний прямой регулярный авиарейс из Китая приземлился в Украине - инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, истек. Все пассажиры здоровы.

Теги: #эвакуация #коронавирус #полтавская_область
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