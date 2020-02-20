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15:02 20.02.2020

Осуществлявший эвакуацию из Китая самолет SkyUp прошел процедуру дезинфекции – авиакомпания

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Осуществлявший эвакуацию из Китая самолет SkyUp прошел процедуру дезинфекции – авиакомпания

Самолет авиакомпании SkyUp (Киев), осуществлявший эвакуацию украинских граждан из Китая, прошел процедуру дезинфекции.

"По состоянию на 14:24 пассажиры, экипаж и все, кто сопровождал граждан во время рейса из Уханя, направляются в место обсервации. Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрытым на отдельной стоянке аэропорта "Харьков". Позже на самолете произойдет замена фильтров системы кондиционирования", - сообщается на сайте авиакомпании.

Как сообщалось, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуируемыми из Китая 45 гражданами Украины и 27 иностранцами в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт "Харьков".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области". По данным МВД, там они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

На место выехали глава Полтавской обладминистрации, нардепы, правоохранители.

Теги: #коронавирус #дезинфекция #skyup
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