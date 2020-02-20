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15:00 20.02.2020

На лайнере Diamond Princess зафиксированы еще 13 зараженных коронавирусом, а в Японии - семь

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На лайнере Diamond Princess зафиксированы еще 13 зараженных коронавирусом, а в Японии - семь

Медицинские службы Японии зафиксировали еще 20 случаев заражения коронавирусом непосредственно на территории страны и на борту лайнера Diamond Princess, стоящего возле Йокогамы на карантине, сообщает в четверг телеканал NHK.

В частности, семь случаев отмечены на территории Японии, в результате чего общее число зараженных здесь составило 92 человека. При этом зараженный впервые обнаружен на острове Кюсю.

Еще 13 случаев зафиксированы на Diamond Princess: таким образом, число зараженных на корабле выросло с 621 до 634 человек.

Общая численность больных коронавирусом, отмечает телеканал, в Японии теперь составляет 726 человек. Если не считать Diamond Princess, то больше всего зараженных в Токио - 25 человек. На втором месте префектура Вакаяма - 12 человек, на третьем префектура Айти с девятью зараженными.

Ранее сообщалось, что из заразившихся коронавирусом на борту Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, двое скончались. Как следует из сообщения телеканала NHK, умершие - мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.

Среди пассажиров лайнера - 24 гражданина России. У четверых из них обнаружили коронавирус.

Накануне первая группа пассажиров лайнера после проверки на наличие инфекции была отпущена властями на берег. Вторая группа сошла на берег в четверг.

Теги: #коронавирус #лайнер #diamond_princess
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