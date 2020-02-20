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14:36 20.02.2020

Минкультуры призывает общественность не допустить закрытия библиотек в Херсоне незаконными решениями горсовета

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Минкультуры призывает общественность не допустить закрытия библиотек в Херсоне незаконными решениями горсовета

 Министерство культуры, молодежи и спорта Украины призывает общественность не допустить закрытия библиотек в Херсоне незаконными решениями городского совета.

"Министерство культуры молодежи и спорта возмущено информацией, которая распространяется в СМИ, о ликвидации коммунальных публичных библиотек для взрослых и детей Херсоне и считает такие решения недопустимыми для страны, где высшей ценностью является человек и его права", - говорится в заявлении министерства. Отмечается, что еще 11 февраля 2020 года Минкультуры обратилось в Херсонский горсовет с запросом в двухдневный срок направить исчерпывающую информацию относительно разъяснения или опровержения информации в СМИ, или предоставления веских аргументов относительно решений, которые приняты или могут быть принятые Херсонским городским советом.

"По состоянию на 20 февраля 2020 года никаких объяснений так и не последовало", - отметили в министерстве.

В ведомстве считают, что реализация такой инициативы Херсонского горсовета нарушает нормы действующего законодательства, так как целесообразность реорганизации и ликвидации библиотек, находящихся в государственной или коммунальной собственности определяется соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по согласованию с Минкультуры.

Также запрещается перемещение библиотек без предоставления равноценного благоустроенного помещения для обслуживания пользователей библиотеки, работы работников, хранения библиотечных фондов.

"Минкультуры опираясь на действующее законодательство пытаться остановить противоправные действия местных чиновников. Также министерство обращается к общественным организациям, активистов и граждан, чьи права нарушены, с просьбой встать на защиту библиотекарей и библиотечной отрасли и обжаловать действия Херсонского городского совета, если такие действия будут совершены, в судах", - отмечают в министерстве.

Теги: #библиотеки #минкультуры #херсон
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