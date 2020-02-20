События

13:58 20.02.2020

Трое нардепов от "Слуги народа" выехали в Новые Санжары - замглавы фракции

1 мин читать
Трое нардепов от "Слуги народа" выехали в Новые Санжары - замглавы фракции

Трое народных депутатов фракции "Слуга народа" выехали в пгт Новые Санжары Полтавской области, где намерены наладить диалог между местными жителями и правоохранителями, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Три народных депутата от партии "Слуга народа" выехали в Новые Санжары, чтобы обеспечить конструктивность диалога между жителями и правоохранителями и не допустить провокаций", - написала Кравчук на своей странице в Facebook в четверг.

По ее словам в Новые Санжары поехали Константин Касай (избирался в Раду по мажоритарному округу, в который входят Новые Санжары), Татьяна Цыба (комитет по вопросам свободы слова), Максим Перебийнис (комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования).

"Мы должны объяснить, что меры безопасности - беспрецедентные. И сделано все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет. А еще напомнить, что все мы люди, а те, кто вернулся из Китая также украинцы", - отметила Кравчук.

Теги: #коронавирус #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 20.02.2020
Состояние прилетевших на самолете из Уханя удовлетворительное – директор Центра экстренной медпомощи

Состояние прилетевших на самолете из Уханя удовлетворительное – директор Центра экстренной медпомощи

13:45 20.02.2020
Выздоровели оба украинца, заболевших новым китайским коронавирусом на лайнере "Diamond Princess" – нардеп Радуцкий

Выздоровели оба украинца, заболевших новым китайским коронавирусом на лайнере "Diamond Princess" – нардеп Радуцкий

13:44 20.02.2020
Скалецкая считает распространение фейков о коронавирусе информационной атакой на Минздрав

Скалецкая считает распространение фейков о коронавирусе информационной атакой на Минздрав

13:37 20.02.2020
Не допущенные на борт самолета, эвакуировавшего украинцев из Уханя, пройдут лечение в Китае – нардеп Радуцкий

Не допущенные на борт самолета, эвакуировавшего украинцев из Уханя, пройдут лечение в Китае – нардеп Радуцкий

12:56 20.02.2020
Опасения заразиться новым китайским коронавирусом в Украине безосновательны – нардеп Радуцкий

Опасения заразиться новым китайским коронавирусом в Украине безосновательны – нардеп Радуцкий

12:54 20.02.2020
Полтавский облсовет соберется на внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах, куда доставят эвакуированных из Уханя

Полтавский облсовет соберется на внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах, куда доставят эвакуированных из Уханя

12:31 20.02.2020
Нардеп Гончаренко выступает за визит руководства Украины в Новые Санжары, чтобы успокоить местных жителей

Нардеп Гончаренко выступает за визит руководства Украины в Новые Санжары, чтобы успокоить местных жителей

12:29 20.02.2020
Самолет с эвакуированными из Уханя сел в Харькове

Самолет с эвакуированными из Уханя сел в Харькове

12:28 20.02.2020
Эвакуация проходит по плану – Скалецкая

Эвакуация проходит по плану – Скалецкая

12:07 20.02.2020
В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - ЦОЗ

В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - ЦОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины в годовщину оккупации Крыма призывает международную общественность продолжить давление на Россию

Выздоровели оба украинца, заболевших новым китайским коронавирусом на лайнере "Diamond Princess" – нардеп Радуцкий

Звучащие оценки о нелегитимности Верховного суда после решения КС, не соответствуют действительности – представитель президента в КС

В Харькове самолет с эвакуированными из Уханя пройдет дезинфекцию, затем люди пятью автобусами направятся в Новые Санжары

Полтавский облсовет соберется на внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах, куда доставят эвакуированных из Уханя

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины в годовщину оккупации Крыма призывает международную общественность продолжить давление на Россию

Раненных в результате атаки боевиков в Луганской области украинских военных вертолетом доставили в Харьков

Звучащие оценки о нелегитимности Верховного суда после решения КС, не соответствуют действительности – представитель президента в КС

В Харькове самолет с эвакуированными из Уханя пройдет дезинфекцию, затем люди пятью автобусами направятся в Новые Санжары

Похищенная во Вторую мировую картина Гудрона возвращается в Украину – МИД

Правый радикал-одиночка устроил массовое убийство в Германии

Кличко не исключает продления ветки киевского метро в направлении Броваров

Аваков: МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз от эвакуированных из Уханя

Порошенко: Мы не позволим пророссийским реваншистам Януковича уничтожить достояние Революции Достоинства

Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на карантин эвакуированных из Уханя, полиция обеспечит безопасность и спокойствие – Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА