Не допущенные на борт самолета, эвакуировавшего украинцев из Уханя, пройдут лечение в Китае – нардеп Радуцкий

Два человека, которых из-за повышенной температуры тела не взяли на борт самолета, эвакуировавших украинских граждан из г.Ухань, пройдут лечение в Китае, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга Народа").

"У двух человек были признаки простуды, повышенная температура, поэтому их не пустили на борт, и об этом предупреждала власть Китая... Они будут находиться в больнице в Китае, им будет предоставлена (медицинская помощь - ИФ)", сказал Радуцкий журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.

По словам парламентария, Украина подготовилась на случай появления больных с коронавирусом. "Украина готова. У нас есть 5 тыс 700 коек первого резерва, есть ещё второй и третий резервы. Эти места оснащены всем необходимым и они подготовлены согласно стандартам ВОЗ для приема заболевших", - сказал Радуцкий.

Как сообщалось, все эвакуируемые из Китая в Украину граждане проходили контроль и нескольких человек сняли с рейса: у врачей было подозрение на наличие у них повышенной температуры. По предварительной информации, эти люди инфицированы не были.