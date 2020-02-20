Раненных в результате атаки боевиков в Луганской области украинских военных вертолетом доставили в Харьков

Украинских защитников, которые получили ранения в результате атаки боевиков в Луганской области 18 февраля, вертолетом были доставлены в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (г.Харьков), где им оказана вся необходимая помощь и начат курс лечения.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на слова начальника ВМКЦ полковника медицинской службы Юрия Подоляна, все пациенты, которые 18 февраля, прибыли к ним из района проведения операции Объединенных сил, находятся в удовлетворительном состоянии.

"У одного из них было подозрение на инфаркт миокарда, но он не участвовал в бою. Три человека имеют огнестрельно-осколочные ранения мягких тканей. Еще два бойца прибыли с боевыми травмами, связанными со взрывом", - рассказал Подолян.

Также он добавил, что состояние одного из пациентов накануне оценивалось как тяжелое, но после хирургического вмешательства улучшилось до средней степени тяжести. Остальные военнослужащие имеют легкие ранения или травмы, поэтому времени на их выздоровление пойдет немного.

Как сообщалось, в результате начавшейся 18 февраля утром атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а пятеро получили ранения и боевые травмы.