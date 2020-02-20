В Харькове самолет с эвакуированными из Уханя пройдет дезинфекцию, затем люди пятью автобусами направятся в Новые Санжары

Самолет с гражданами, эвакуированными из Уханя (КНР), приземлился в международном аэропорту "Харьков", сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Мы борт приняли", - сказал глава ОГА журналистам в аэропорту.

По его словам, врачи осматривают пассажиров.

"По состоянию на сейчас проверяют людей, которых доставили. Официальной информации (об их состоянии здоровья – ИФ) еще нет", - сказал Кучер.

Глава Харьковской ОДА отметил, что после окончания проверки все (в том числе экипаж) будут направлены в Новые Санжары (Полтавская обл). Всего для перевозки людей подготовлено пять автобусов. Колонну будет сопровождать полиция.

Отвечая на вопрос, что будет, если у кого-то из пассажиров или членов экипажа зафиксируют повышенную температуру, Кучер предположил, что их также повезут в Новые Санжары.

"На сегодняшний день Харьковская область не принимает людей, эвакуированных из Китая. Она транзитная, все направляются в Новые Санжары", - пояснил Кучер.

Вместе с тем он отметил, что в случае необходимости область готова принять этих людей.

Кучер также сообщил, что самолет и багаж будут дезинфицирован.

На борту самолета 72 чел., из них 19 - экипаж. Все проверяющие (в т.ч. таможенники и пограничники) заходили на борт в защитных костюмах.

Как сообщается на сервисе Flightradar, самолет Boeing 737-73V авиакомпании SkyUp Airlines, рейс PQ1117, вылетел из "Борисполя" в 11:10 по киевскому времени и уже в 11:46 приземлился в Харькове.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании SkyUp Airlines, рейс PQ1117 осуществил тот же борт, который ранее привез эвакуированных из КНР в Украину.