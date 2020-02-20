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12:54 20.02.2020

Полтавский облсовет соберется на внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах, куда доставят эвакуированных из Уханя

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Полтавский облсовет соберется на внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах, куда доставят эвакуированных из Уханя

Полтавский областной совет в пятницу, 21 февраля, проведет внеочередное заседание в связи с ситуацией в Новых Санжарах, где будут проходить обсервацию эвакуированные из Уханя (КНР), сообщил глава облсовета Александр Биленький.

"Завтра на 10:00 собираю внеочередную сессию Полтавского областного совета по ситуации в Новых Санжарах. Ожидаем руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов громады. Нужно исключить любые проявления дистабилизации ситуации в области и проинформировать людей!", - написал Биленький на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуируемыми из Китая 45 гражданами Украины и 27 иностранцами в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт "Харьков".

Департамент коммуникации МВД Украины сообщил, что эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (Полтавская обл.). Там они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в настоящее время находится в пгт Новые Санжары, куда выехал утром в связи с распространением информации о том, что эвакуированных из Уханя (КНР) украинцев могут разместить в медицинском центре Внутренних войск МВД Украины "Новые Санжары".

Теги: #коронавирус #облсовет #полтава #заседание
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