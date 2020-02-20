Похищенная во Вторую мировую картина Гудрона возвращается в Украину – МИД

Похищенная во времена Второй мировой войны из киевского музея картина "Влюбленная пара" французского художника Пьера Луи Гудрона (Pierre Louis Goudreaux, 1694-1731) и впоследствии оказавшаяся в США, возвращается в Украину, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"19 февраля в Нью-Йорке Министр иностранных дел Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи украинской стороне американскими правоохранительными органами картины художника Пьера Луи Гудрона "Влюбленная пара". Во времена Второй мировой войны картина была украдена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась в США", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что возврат объекта культурного наследия стало возможным "благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран".

По данным СМИ, картина не была эвакуирована из Киева во время Второй мировой войны и исчезла около 1943 года. В 2013 году она была заявлена к продаже на аукционе Дойл в Нью-Йорке, США. Представительница Музея Ханенко Елена Живкова в ходе осмотра картины в 2014 году нашла отметки музея и с уверенностью сделала вывод о принадлежности картины музею. Федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка заявил о намерении вернуть картину Украине.