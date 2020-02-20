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12:38 20.02.2020

Правый радикал-одиночка устроил массовое убийство в Германии

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Правый радикал-одиночка устроил массовое убийство в Германии

В Германии правый радикал-одиночка, ранее неизвестный полиции и спецслужбам, но увлекавшийся конспирологическими идеями, в ночь на четверг застрелил девять человек в городе Ханау, убил свою мать и покончил с собой.

По данным таблоида Bild, стрелявший - гражданин Германии Тобиас Р., а среди его жертв - граждане курдского происхождения.

Расследованием занялась генпрокуратура ФРГ.

Город Ханау расположен примерно в 20 км от Франкфурта-на-Майне.

Официально подтверждено гражданство предполагаемого преступника и его возраст - Тобиасу Р. было 43 года. Мужчина имел лицензию на спортивное стрелковое оружие.

В его квартире, также с огнестрельными ранениями, полиция нашла, предположительно, труп его самого и его матери. Таким образом, всего погибли 11 человек.

СМИ пишут, что предполагаемый убийца оставил записку и видео.

В полицейских базах данных Тобиас Р. не значился.

Между тем, он сам несколько раз обращался в полицию с заявлениями, потому что считал, что за ним следят представители неких секретных организаций.

Телеканал Hessenschau сообщает, что перед преступлением Тобиас Р. распространял в интернете свои "манифесты" и представления о мироустройстве.

"В почти часовом видео, которое он опубликовал на YouTube, он, в том числе, утверждает, что Германией руководит крупная спецслужба. Также он негативно высказывался о мигрантах из арабских стран и из Турции", - сообщает телеканал.

В четверг вечером, примерно в 22:00 (00:00 мск), в центре Ханау в двух кальянных барах произошла стрельба.

Сначала неизвестный открыл огонь в баре, расположенном в центре города, а затем скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время стали поступать данные о стрельбе уже в другом баре на западе Ханау.

Европейские СМИ отмечают, что оба бара были популярны среди этнических курдов.

"Благодаря свидетельствам очевидцев и записям с видеокамер наблюдения удалось быстро найти указания на предполагаемого преступника. В том числе удалось обнаружить машину, на которой он скрылся. Она записана на 43-летнего гражданина Германии из Ханау. Автомобиль был обнаружен по адресу регистрации владельца. При штурме и обыске его квартиры были найдены еще два трупа - его 72-летняя мать и сам предполагаемый стрелок", - сказал министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт в четверг, выступая в местном парламенте.

Бойт подтвердил, что проверка интернет-аккаунтов подозреваемого указывает на ксенофобский мотив преступления.

Парламент Гессена в четверг отменил заседание, канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила плановую поездку в Галле - там она собиралась посетить национальную академию наук "Леопольдина".

В Галле в октябре прошлого года произошло схожее преступление - 27-летний немец Штефан Баллиет застрелил у синагоги в иудейский религиозный праздник двух человек из антисемитских убеждений.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства трагедии.

Теги: #убийства #германия
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