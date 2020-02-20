Самолет с эвакуированными из Уханя сел в Харькове

Самолет с гражданами, эвакуированными из г.Ухань (КНР), приземлился в Международном аэропорту "Харьков", сообщил глава Харьковской облгосадминисрации Алексей Кучер.

" Мы борт приняли", - сказал журналистам в аэропорту

Как сообщается на сервисе Flightradar, самолет Boeing 737-73V авиакомпании SkyUp Airlines (такой же, как и летевший из Уханя и севший в аэропорту "Борисполь" на дозаправку), рейс PQ1117, вылетел из "Борисполя" в 11:10 по киевскому времени и уже в 11:46 приземлился в Харькове. При этом серийный номер самолета, осуществившего этот рейс, не отображается, поэтому нельзя с точностью утверждать, тот самый ли это борт, что привез эвакуированных из КНР в Украину.

Как сообщалось, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуируемыми из Китая 45 гражданами Украины и 27 иностранцами в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт "Харьков".

Департамент коммуникации МВД Украины сообщил, что эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (Полтавская обл.). Там они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.