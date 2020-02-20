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12:04 20.02.2020

Аваков: МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз от эвакуированных из Уханя

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Аваков: МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз от эвакуированных из Уханя

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что МВД сделало все, чтобы граждане страны были защищены от потенциальных угроз в связи с эвакуацией людей из Уханя, сообщает пресс-служба ведомства.

"Самолет авиакомпании SkyUp, по решению правительственной комиссии, наконец, доставил наших граждан в аэропорт "Борисполь". Планировалось, что этот самолет приземлится в Харькове, но там был сильный туман. Поэтому, пока он в Борисполе дозаправляется ", - сказал министр во время посещения аэропорта "Борисполь".

Аваков подчеркнул, что обсервациям будет продолжаться 14 дней в Полтавской области в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах и призвал местных граждан не паниковать.

"Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейк. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что все на борту самолете здоровы, хорошо себя чувствуют, но немного заморенные. Это информация с борта самолета", - отметил министр.

Также глава МВД отметил, что в Китае все проходили контроль, несколько человек сняли с рейса, у врачей были подозрения, что в них повышенная температура. По предварительной информации, люди не инфицированы, а просто имели слабость.

Теги: #коронавирус #мвд #аваков
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