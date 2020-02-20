Порошенко: Мы не позволим пророссийским реваншистам Януковича уничтожить достояние Революции Достоинства

Украина должна всегда помнить о том, что герои Небесной сотни отдали свои жизни за свободу нашей страны и ее европейский выбор, сказал пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в четверг во время чествования памяти погибших в ходе Революции достоинства.

Как сообщается на странице "Европейской солидарности", в панихиде приняли участие депутаты фракции "Европейская солидарность", супруга лидера партии Марина Порошенко и представители общественности.

"Шесть лет прошло с тех пор, когда победили достоинство и свобода. Мы всегда должны помнить, какую высокую цену заплатили за эту победу. Потому 18-20 февраля 2014 года были наиболее трагическими днями и часами на этом святом месте. И мы должны сделать все для того, чтобы дело, ради которого заплачена такая высокая цена, чтобы это было не зря", - подчеркнул Петр Порошенко.

Также лидер "Европейской солидарности" отметил, что решение Зеленского о передаче РФ сотрудников спецподразделения "Беркут" кощунственное по отношению к тем, кто пострадал на Майдане, и их семей.

"Сейчас поднимают голову силы реванша. Янукович (экс-президент Украины Виктор Янукович)… благословляет действующую украинскую власть на реванш. Преступники, убивавшие героев Небесной сотни, обмененные волей действующей власти, выпущены на cвободу" - сказал он.

"Посмотрите в глаза тех семей, которые потеряли своих героев. Посмотрите, что сейчас происходит. Адвокат Януковича стал ответственным за расследование дел Майдана. Адвокаты Януковича сейчас преследуют героев Революции Достоинства. И остановить мы это можем только нашей единством. Только когда мы объединимся вокруг ценностей Революции Достоинства и свободы", - отметил Порошенко.

По его словам, "власть до сих пор не разобралась, что в стране война, называет события, которые произошли вчера и позавчера, провокациями и пытается в глазах Путина разглядеть мир и любовь к Украине". "Ничего вы там не увидите - кроме войны и желания уничтожить Украину. И не называйте это провокациями, потому что это война. Война за нашу родную землю и государство! Война за то, за что отдали свою жизнь герои Небесной сотни", - подчеркнул политик.

Он отметил, что в настоящее время осуществляются при активной поддержке из Москвы и молчаливого согласия действующей власти переписать историю Майдана. "Мы этого точно не дадим сделать. Не дадим сделать, потому что с нами украинский народ и правда, вера, церковь и Господь Бог. И с нами точно будет победа!", - добавил Порошенко.