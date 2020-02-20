Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на карантин эвакуированных из Уханя, полиция обеспечит безопасность и спокойствие – Геращенко

Медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (Полтавская обл.) готов принять эвакуированных из г.Ухань (КНР) на 14-дневный карантин, правоохранители обеспечат на указанный период безопасность, заявляет заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры… Полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина. Желаю всем нашим согражданам - мира, добра и здоровья!", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

При этом он отметил, что "истерия, которая раздувается сейчас отдельными личностями, скоро закончится". "А некоторым, возможно, станет стыдно за то, что они призывали не принимать на Родине своих сограждан. А возможно и нет. Не надо судить весь украинский народ по бессмысленным экзальтированным действиям нескольких сотен спровоцированных человек", - добавил Геращенко.

Ранее департамент коммуникации МВД Украины сообщил, что эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (Полтавская обл.). Там они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.