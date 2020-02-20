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11:50 20.02.2020

Гончарук уверяет в отсутствии угрозы для местных жителей от эвакуированных из Уханя

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Гончарук уверяет в отсутствии угрозы для местных жителей от эвакуированных из Уханя

 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призывает граждан не поддаваться на провокации и уверяет в отсутствии какой-либо угрозы от эвакуированных из Уханя людей.

"Никакой угрозы для находящихся там и окружающих объект (обсерватор - ИФ) не несет. Он прошел проверку эпидемиологов, соответствует всем требованиям ВОЗ. Призываю граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и безопасность и с пониманием отнестись к нашим гражданам и иностранцам, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации",- написал он в Telegram.

Премьер подчеркнул, что эвакуация прошла успешно.

"Эвакуация прошла успешно. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций нет",- написал он.

"Обсервация продлится 14 дней. На локации 24/7 находятся врачи, обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь", - добавил Гончарук.

Теги: #коронавирус #гончарук #угроза
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