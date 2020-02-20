События

11:21 20.02.2020

В Южной Корее сообщают о первой жертве Covid-19, число зараженных превысило 100 человек

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 На территории Южной Кореи зафиксировали первую смерть человека, заразившегося коронавирусом Covid-19, сообщают в четверг южнокорейские СМИ.

По их данным, скончался пациент одной из больниц города Чхондо на юге страны. Он ранее был госпитализирован в связи с заражением и получал медицинскую помощь. Точная причина его смерти пока не установлена.

Кроме того, число зараженных вирусом в стране, по последним данным, уже превысило 100 человек. Ранее сообщалось о порядка 80 заразившихся.

Патогенность Covid-19 выше, чем вируса, вызывавшего атипичную пневмонию 2002-3003 годов (SARS), он значительно сложнее поддается лечению. В то же время, смертность от коронавируса ниже, чем от вируса SARS.

Значительно чаще нынешней инфекции подвержены люди от 50 лет и старше, у них чаще встречаются сердечнососудистые заболевания и болезни головного мозга. У такой категории лиц вызываемая новым коронавирусом пневмония при плохом контроле быстро переходит в дыхательную недостаточность.

Кроме того, в отличие от пациентов с SARS, у которых поражались преимущественно легкие, новый коронавирус поражает также сердце, почки, кишечник и другие органы. По этой причине лечение пациентов с новой коронарной пневмонией тяжелее, чем у пациентов с SARS.

Теги: #южная_корея #коронавирус
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