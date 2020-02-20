Первая леди Украины выступила за создание простых и понятных механизмов помощи жертвам домашнего насилия

В Украине должны быть созданы простые и понятные механизмы помощи жертвам домашнего насилия, заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

"Извините, вы можете меня поправить если я неправа, но ситуация выглядит так: когда вас убьют или покалечат, тогда позвоните. Так не должно быть... Жертвы часто не понимают, как рассказать о ситуации, страдают, боятся, стесняются выйти, и мы должны вместе с вами сделать что-то для того, чтобы изменить эту ситуацию, чтобы изменить эту ситуацию беспомощности, чтобы были созданы механизмы простые и понятные для того, чтобы можно было защитить каждого, кто нуждается в помощи", - сказала она на форуме в Киеве в четверг.

Зеленская подчеркнула, что пока что отсутствует полноценная защита жертв домашнего насилия со стороны государства.

"К сожалению, тема насилия в нашем обществе на данный момент является очень, наверное, незвучной для обсуждения. Побои, страхи, стыд не выносят на публику. Это очень часто не есть темой для общественного диалога, и к сожалению, отсутствует полноценная защита жертв со стороны государства", - отметила она.

Первая леди напомнила, что недавно в Украине заработала горячая круглосуточная линия экстренного реагирования по противодействию насилию по номеру 1547.

"Человек в критической ситуации не должен экстренно искать помощь и приют, он должен точно знать, куда обращаться", - сказала Зеленская.