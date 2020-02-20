Китайские власти не пустили казахстанку на украинский борт для эвакуации из Уханя из-за высокой температуры - Минздрав Казахстана

Украинский борт доставил в Алматы только одного из двух граждан Казахстана, которых должен был вывезти из Уханя, одна казахстанка осталась в китайском городе из-за высокой температуры, сообщил в четверг глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов.

"Предварительно было заявлено два наших гражданина. Но это стандартная процедура, в карантинных зонах для препятствия распространения инфекции в другие регионы, страны, совершенно правильно делают китайские власти, температурящих лиц не выпускают для того, чтобы защитить других. Поэтому наша гражданка осталась там", - сказал Биртанов, отвечая в четверг на брифинге в Нур-Султане на соответствующий вопрос журналистов.

"Разумеется, она будет помещена под наблюдение врачей, мы будем следить за этой ситуацией. Пока что информации заболела она или нет - у нас нет. В тесном контакте с МИД Казахстана за ее здоровьем и за здоровьем других наших граждан следим", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что в Алматы украинским бортом в числе других эвакуированных из Уханя будут доставлены двое граждан Казахстана.