События

11:11 20.02.2020

Китайские власти не пустили казахстанку на украинский борт для эвакуации из Уханя из-за высокой температуры - Минздрав Казахстана

1 мин читать

Украинский борт доставил в Алматы только одного из двух граждан Казахстана, которых должен был вывезти из Уханя, одна казахстанка осталась в китайском городе из-за высокой температуры, сообщил в четверг глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов.

"Предварительно было заявлено два наших гражданина. Но это стандартная процедура, в карантинных зонах для препятствия распространения инфекции в другие регионы, страны, совершенно правильно делают китайские власти, температурящих лиц не выпускают для того, чтобы защитить других. Поэтому наша гражданка осталась там", - сказал Биртанов, отвечая в четверг на брифинге в Нур-Султане на соответствующий вопрос журналистов.

"Разумеется, она будет помещена под наблюдение врачей, мы будем следить за этой ситуацией. Пока что информации заболела она или нет - у нас нет. В тесном контакте с МИД Казахстана за ее здоровьем и за здоровьем других наших граждан следим", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что в Алматы украинским бортом в числе других эвакуированных из Уханя будут доставлены двое граждан Казахстана.

Теги: #эвакуация #коронавирус #казахстанцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:21 20.02.2020
В Южной Корее сообщают о первой жертве Covid-19, число зараженных превысило 100 человек

В Южной Корее сообщают о первой жертве Covid-19, число зараженных превысило 100 человек

11:17 20.02.2020
Минздрав: у пассажиров и экипажа рейса самолета из Уханя симптомы ОРВИ отсутствуют

Минздрав: у пассажиров и экипажа рейса самолета из Уханя симптомы ОРВИ отсутствуют

11:13 20.02.2020
Зеленский: коронавирус в Украину не попадет, приняты беспрецедентные меры безопасности

Зеленский: коронавирус в Украину не попадет, приняты беспрецедентные меры безопасности

11:00 20.02.2020
Эвакуированные из Уханя пройдут погранконтроль прямо у трапа самолета, заявляет Гончарук

Эвакуированные из Уханя пройдут погранконтроль прямо у трапа самолета, заявляет Гончарук

10:56 20.02.2020
Глава Полтавской ОГА находится в Новых Санжарах в ожидании эвакуированных из Уханя и встретился с активистами

Глава Полтавской ОГА находится в Новых Санжарах в ожидании эвакуированных из Уханя и встретился с активистами

10:33 20.02.2020
Полиция установила 10 наиболее агрессивно настроенных человек, блокировавших дорогу в Новых Санжарах, призывает не нарушать закон

Полиция установила 10 наиболее агрессивно настроенных человек, блокировавших дорогу в Новых Санжарах, призывает не нарушать закон

10:19 20.02.2020
Эвакуированные из Уханя будут направлены в Новые Санжары Полтавской области для обсервации

Эвакуированные из Уханя будут направлены в Новые Санжары Полтавской области для обсервации

09:58 20.02.2020
Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 1,1 тыс. человек

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 1,1 тыс. человек

09:48 20.02.2020
Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета – замминистра здравоохранения

Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета – замминистра здравоохранения

09:46 20.02.2020
Эвакуированных из Уханя не будут размещать в Харьковской области, но она рассматривается как транзитная – Кучер

Эвакуированных из Уханя не будут размещать в Харьковской области, но она рассматривается как транзитная – Кучер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: коронавирус в Украину не попадет, приняты беспрецедентные меры безопасности

Эвакуированные из Уханя будут направлены в Новые Санжары Полтавской области для обсервации

Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и вылетит в Харьков

Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной сотни

Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета

ПОСЛЕДНЕЕ

Первая леди Украины выступила за создание простых и понятных механизмов помощи жертвам домашнего насилия

Полиция нашла в квартире стрелка из Ханау тела предполагаемого убийцы и его матери - СМИ

ГБР инициировало законодательные изменения по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на Майдане, которые скрываются за границей

Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и вылетит в Харьков

Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной сотни

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 74,5 тыс. человек, скончались более 2,1 тыс. - Госкомздрав КНР

В Украине появляется мода на благотворительность - исследование

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военныйм

Украина и США обсудили реформу украинской прокуратуры и борьбу с терроризмом

ГБР разоблачила налоговика в Хмельницкой области на взятке в размере $20 тыс. США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА