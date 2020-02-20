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11:00 20.02.2020

Эвакуированные из Уханя пройдут погранконтроль прямо у трапа самолета, заявляет Гончарук

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Эвакуированные из Уханя пройдут погранконтроль прямо у трапа самолета, заявляет Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что эвакуированные из Уханя (КНР) граждане Украины и других государств пройдут паспортный и таможенный контроль непосредственно у трапа самолета.

"Самолет спецрейса совершил посадку в международном аэропорту города "Борисполь" для дозаправки и вылетит в Международный аэропорт "Харьков". Там будут приняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета", - написал Гончарук в своем телеграм-канале в четверг утром.

Премьер подчеркнул, что эвакуация прошла успешно, а все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики, никаких симптомов острых респираторных инфекций у них нет.

"Далее 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - рассказал Гончарук, подчеркнув, что никакой угрозы для находящихся там и окружающих объектов нет.

Теги: #эвакуация #гончарук #контроль
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