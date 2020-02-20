События

10:56 20.02.2020

Глава Полтавской ОГА находится в Новых Санжарах в ожидании эвакуированных из Уханя и встретился с активистами

1 мин читать

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов в настоящее время находится в пгт Новын Санжары, куда выехал утром в связи с распространением информации о том, что эвакуированных из Уханя (КНР) украинцев могут разместить в медицинском центре внутренних войск МВД "Новые Санжары".

Как сообщается на странице Полтавской обладминистрации в Facebook, глава области встретился с местными активистами и депутатами местных советов.

"Сейчас разбираемся в ситуации. Призываю быть взвешенными и сдержанными, не паниковать. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Любой мог оказаться на месте тех людей. Они возвращаются домой. Это чьи-то дети, родители, родные. Всех проверили китайские и отечественные медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции", - отметил Синегубов.

Ранее департамент коммуникации МВД Украины в четверг сообщил, что эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (Полтавская обл.), где они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Теги: #коронавирус #полтавская_область #синегуб
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:21 20.02.2020
В Южной Корее сообщают о первой жертве Covid-19, число зараженных превысило 100 человек

В Южной Корее сообщают о первой жертве Covid-19, число зараженных превысило 100 человек

11:17 20.02.2020
Минздрав: у пассажиров и экипажа рейса самолета из Уханя симптомы ОРВИ отсутствуют

Минздрав: у пассажиров и экипажа рейса самолета из Уханя симптомы ОРВИ отсутствуют

11:13 20.02.2020
Зеленский: коронавирус в Украину не попадет, приняты беспрецедентные меры безопасности

Зеленский: коронавирус в Украину не попадет, приняты беспрецедентные меры безопасности

11:11 20.02.2020
Китайские власти не пустили казахстанку на украинский борт для эвакуации из Уханя из-за высокой температуры - Минздрав Казахстана

Китайские власти не пустили казахстанку на украинский борт для эвакуации из Уханя из-за высокой температуры - Минздрав Казахстана

10:33 20.02.2020
Полиция установила 10 наиболее агрессивно настроенных человек, блокировавших дорогу в Новых Санжарах, призывает не нарушать закон

Полиция установила 10 наиболее агрессивно настроенных человек, блокировавших дорогу в Новых Санжарах, призывает не нарушать закон

10:19 20.02.2020
Эвакуированные из Уханя будут направлены в Новые Санжары Полтавской области для обсервации

Эвакуированные из Уханя будут направлены в Новые Санжары Полтавской области для обсервации

09:58 20.02.2020
Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 1,1 тыс. человек

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 1,1 тыс. человек

09:48 20.02.2020
Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета – замминистра здравоохранения

Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета – замминистра здравоохранения

09:46 20.02.2020
Эвакуированных из Уханя не будут размещать в Харьковской области, но она рассматривается как транзитная – Кучер

Эвакуированных из Уханя не будут размещать в Харьковской области, но она рассматривается как транзитная – Кучер

09:45 20.02.2020
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 74,5 тыс. человек, скончались более 2,1 тыс. - Госкомздрав КНР

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 74,5 тыс. человек, скончались более 2,1 тыс. - Госкомздрав КНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: коронавирус в Украину не попадет, приняты беспрецедентные меры безопасности

Эвакуированные из Уханя будут направлены в Новые Санжары Полтавской области для обсервации

Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и вылетит в Харьков

Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной сотни

Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета

ПОСЛЕДНЕЕ

Первая леди Украины выступила за создание простых и понятных механизмов помощи жертвам домашнего насилия

Эвакуированные из Уханя пройдут погранконтроль прямо у трапа самолета, заявляет Гончарук

Полиция нашла в квартире стрелка из Ханау тела предполагаемого убийцы и его матери - СМИ

ГБР инициировало законодательные изменения по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на Майдане, которые скрываются за границей

Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и вылетит в Харьков

Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной сотни

В Украине появляется мода на благотворительность - исследование

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военныйм

Украина и США обсудили реформу украинской прокуратуры и борьбу с терроризмом

ГБР разоблачила налоговика в Хмельницкой области на взятке в размере $20 тыс. США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА