Глава Полтавской ОГА находится в Новых Санжарах в ожидании эвакуированных из Уханя и встретился с активистами

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов в настоящее время находится в пгт Новын Санжары, куда выехал утром в связи с распространением информации о том, что эвакуированных из Уханя (КНР) украинцев могут разместить в медицинском центре внутренних войск МВД "Новые Санжары".

Как сообщается на странице Полтавской обладминистрации в Facebook, глава области встретился с местными активистами и депутатами местных советов.

"Сейчас разбираемся в ситуации. Призываю быть взвешенными и сдержанными, не паниковать. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Любой мог оказаться на месте тех людей. Они возвращаются домой. Это чьи-то дети, родители, родные. Всех проверили китайские и отечественные медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции", - отметил Синегубов.

Ранее департамент коммуникации МВД Украины в четверг сообщил, что эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (Полтавская обл.), где они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.