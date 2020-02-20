События

10:52 20.02.2020

ГБР инициировало законодательные изменения по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на Майдане, которые скрываются за границей

1 мин читать
ГБР инициировало законодательные изменения по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на Майдане, которые скрываются за границей

Государственное бюро расследований (ГБР) инициировало ряд законодательных изменений для эффективного привлечения к ответственности виновных в преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства в 2013-14гг, отмечает и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

"2,5 тысячи пострадавших, 78 погибших гражданских лиц Украины, 13 погибших правоохранителей. 14 тысяч томов дел уголовных производств - все мы хотим знать правду, все мы хотим справедливости", - сказала Венедктова в видеобращении, размещенном на видеосервисе YouTube.

Она подчеркнула, что ГБР "инициировало законодательные изменения, которые как раз и позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за границей".

По словам Венедиктовой, в настоящее время предпринимаются все усилия для того, чтобы те задачи, которые стоят перед правоохранительными органами по расследованию дел, связанных с событиями 2013-2014 годов, были доведены до логического и справедливого завершения.

Теги: #расследование #майдан #гбр #преступления
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:52 20.02.2020
Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной сотни

Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной сотни

00:39 20.02.2020
Дела Майдана: в ГБР сделали заявление об убийстве журналиста

Дела Майдана: в ГБР сделали заявление об убийстве журналиста

19:14 19.02.2020
НАПК отчиталось о передаче в НАБУ и ГБР 67 дел о проверке деклараций с прогнозируемым ущербом на 874,6 млн грн

НАПК отчиталось о передаче в НАБУ и ГБР 67 дел о проверке деклараций с прогнозируемым ущербом на 874,6 млн грн

11:07 19.02.2020
Cледователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в 11 тыс долларов

Cледователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в 11 тыс долларов

19:40 18.02.2020
ЦПК обратится к правоохранителям с заявлением о заведомо неправдивом обвинении от нардепа Деркача

ЦПК обратится к правоохранителям с заявлением о заведомо неправдивом обвинении от нардепа Деркача

19:15 18.02.2020
Офис генпрокурора анализирует телефонные переговоры офицеров ВС РФ в рамках дела о событиях под Дебальцево зимой 2015 года

Офис генпрокурора анализирует телефонные переговоры офицеров ВС РФ в рамках дела о событиях под Дебальцево зимой 2015 года

10:15 17.02.2020
Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в связи с массовыми мероприятиями в центре - Крищенко

Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в связи с массовыми мероприятиями в центре - Крищенко

09:52 17.02.2020
В Вашингтоне почтили память Героев Небесной Сотни

В Вашингтоне почтили память Героев Небесной Сотни

16:40 15.02.2020
Пристайко: мы не отступим от требований относительно полного доступа украинских специалистов к расследованию катастрофы самолета "МАУ"

Пристайко: мы не отступим от требований относительно полного доступа украинских специалистов к расследованию катастрофы самолета "МАУ"

19:44 14.02.2020
ГБР сообщило о подозрении пособнику чиновника секретариата Кабмина, задержанного на взятке в 2,5 млн грн

ГБР сообщило о подозрении пособнику чиновника секретариата Кабмина, задержанного на взятке в 2,5 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: коронавирус в Украину не попадет, приняты беспрецедентные меры безопасности

Эвакуированные из Уханя будут направлены в Новые Санжары Полтавской области для обсервации

Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и вылетит в Харьков

Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной сотни

Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета

ПОСЛЕДНЕЕ

В Южной Корее сообщают о первой жертве Covid-19, число зараженных превысило 100 человек

Первая леди Украины выступила за создание простых и понятных механизмов помощи жертвам домашнего насилия

Зеленский: коронавирус в Украину не попадет, приняты беспрецедентные меры безопасности

Китайские власти не пустили казахстанку на украинский борт для эвакуации из Уханя из-за высокой температуры - Минздрав Казахстана

Эвакуированные из Уханя пройдут погранконтроль прямо у трапа самолета, заявляет Гончарук

Глава Полтавской ОГА находится в Новых Санжарах в ожидании эвакуированных из Уханя и встретился с активистами

Полиция нашла в квартире стрелка из Ханау тела предполагаемого убийцы и его матери - СМИ

Полиция установила 10 наиболее агрессивно настроенных человек, блокировавших дорогу в Новых Санжарах, призывает не нарушать закон

Эвакуированные из Уханя будут направлены в Новые Санжары Полтавской области для обсервации

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 1,1 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА