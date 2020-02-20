ГБР инициировало законодательные изменения по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на Майдане, которые скрываются за границей

Государственное бюро расследований (ГБР) инициировало ряд законодательных изменений для эффективного привлечения к ответственности виновных в преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства в 2013-14гг, отмечает и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

"2,5 тысячи пострадавших, 78 погибших гражданских лиц Украины, 13 погибших правоохранителей. 14 тысяч томов дел уголовных производств - все мы хотим знать правду, все мы хотим справедливости", - сказала Венедктова в видеобращении, размещенном на видеосервисе YouTube.

Она подчеркнула, что ГБР "инициировало законодательные изменения, которые как раз и позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за границей".

По словам Венедиктовой, в настоящее время предпринимаются все усилия для того, чтобы те задачи, которые стоят перед правоохранительными органами по расследованию дел, связанных с событиями 2013-2014 годов, были доведены до логического и справедливого завершения.