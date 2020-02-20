Эвакуированные из Уханя будут направлены в Новые Санжары Полтавской области для обсервации

Эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (Полтавская обл.), где они будут находиться в течение 14 дней, сообщает департамент коммуникации МВД Украины в четверг.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары"… В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут пресечены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба", - говорится в сообщении.

Как сообщается на странице МВД в Facebook, все эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств, которые в настоящее время находятся на борту приземлившегося на дозаправку в международном аэропорту "Борисполь" (Киев), здоровы. На борт будет доставлено дополнительное питание и средства индивидуальной защиты.

"На борту… находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния здоровья граждан, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, в ходе промежуточной посадки в Алматы в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами МОЗ Украины подтвердили: все эвакуированные не имеют каких-либо х симптомов болезни, они здоровы", - говорится в сообщении.

По прибытию все находящиеся на борту пройдут надлежащий пограничный контроль "с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной уединенной зоне аэропорта".

Как подчеркивают в МВД, угрозы здоровью граждан отсутствуют. Совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

"Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, соблюдать общественный порядок и безопасность, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, нуждающихся в помощи государства Украина в сложной ситуации", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуируемыми из Китая 73 людьми, в т.ч. иностранцами, в 9:40 в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего, как был заявлено, отправится в международный аэропорт "Харьков".

По словам замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, на борт лайнера допустили 73 чел., кроме троих украинцев и одной иностранки. В частности, лайнер эвакуировал 45 граждан Украины, а также граждан Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Казахстана, Коста-Рики и других государств. Планировалось, что двоих казахстанцев доставят в Алматы, где самолет овершал посадку.

По заявлению украинских властей, перед вылетом все пассажиры прошли три этапа санитарного контроля в Ухане, троих украинцев и одного иностранца не пустили на борт.

Самолет после вылета из Алматы проследовал над территорией Узбекистана, Туркменистана, затем пересек Каспийское море, находился в воздушном пространстве Азербайджана и Армении, затем – над Черным морем, огибая оккупированный полуостров Крым. В 7:10 утра по кв он пересек береговую линию в районе Железного Порта (Херсонская обл.) и направился в сторону Харькова.

Однако в 7:40, пролетая в районе Краснограда (Харьковская обл.), сменил курс и начал кружить на высоте около 10 км между городами Днепр, Полтава и Харьков. Сделав более десятка кругов, в 9:05 самолет направился в сторону Киева, проследовал мимо Полтавы и в 9:20, пролетая в районе г.Гребенка на западе Полтавской области, начал снижать скорость и высоту..

Ранее ожидалось, что самолет должен был приземлиться в Украине около 8:00.

По прибытии в Украину все эвакуированные, включая иностранцев, будут отправлены автобусами в места 14-дневной обсервации. Заявлялось, что для обсервации подготовлены четыре места, которые полностью оборудованы для этих целей. В МВД заявили, что эти места будут тщательно охраняться полицейскими и военнослужащими Нацгвардии, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил в четверг, что даже если самолет из Уханя приземлиться в аэропорту "Харьков", эвакуированные в самом Харькове размещаться не будут.