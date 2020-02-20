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09:46 20.02.2020

Эвакуированных из Уханя не будут размещать в Харьковской области, но она рассматривается как транзитная – Кучер

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Эвакуированных из Уханя не будут размещать в Харьковской области, но она рассматривается как транзитная – Кучер

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер подтвердил, что самолет с гражданами Украины и иностранцами, эвакуированными в среду из Уханя, мог приземлиться в аэропорту "Харьков", однако подчеркнул, что их здесь размещать не будут.

"Если прибудет борт в Харьковскую область, то Харьков является транзитом. Далее людей будут перемещать", - сказал Кучер журналистам в аэропорту в четверг утром.

Он подчеркнул, что хотя эвакуированных уже дважды осмотрели врачи (китайские и украинские), в Харькове они пройдут еще одну проверку, после чего их разместят в автобусах и повезут дальше.

Кучер опроверг информацию местных интернет-ресурсов, что эвакуированных из Уханя могут разместить в Харьковской области на базе им.Соича. Вместе с тем он заверил, что в случае необходимости, в области есть все необходимое, чтобы разместить эвакуированных на карантин.

Кучер также отметил, что самолет не может пока приземлиться из-за тумана.

Согласно информации на сайте www.flightradar24.com самолет с эвакуированными из Уханя кружил утром над Харьковской областью, но потом изменил направление и через Полтавскую области направляется в Борисполь.

Теги: #коронавирус #кучер #харьковская_область
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