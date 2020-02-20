Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 74,5 тыс. человек, скончались более 2,1 тыс. - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,576 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,118 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 394 человека, смертельных случаев - на 114. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 108 человек, в провинциях Хэбэй, Шаньдун, Фуцзянь, Юньнань, Шэньси и городе Шанхае - по одному.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 56,3 тыс. человек, состояние более 11,86 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 16 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 99 случаев заболевания: в Гонконге - 65 (при двух случаях смертельного исхода и пяти выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 24 (один случай смерти, два выздоровели).

Резкое сокращение числа заболевших за последние сутки - с 1,749 тыс. во вторник до 394 в среду - объясняется тем, что в Хубэе при подсчете числа заболевших применялась старая методика диагностики, когда к числу больных относятся люди с подтвержденным наличием коронавируса, а не его признаками.

Представители руководящего штаба по борьбе с эпидемией сообщили журналистам, что эксперты пришли к выводу: патогенность нового типа коронавируса (Covid-19) выше, чем вируса, вызывавшего атипичную пневмонию 2002-3003 годов (SARS), он значительно сложнее поддается лечению. В то же время, смертность от коронавируса ниже, чем от вируса SARS.

Значительно чаще нынешней инфекции подвержены люди от 50 лет и старше, у них чаще встречаются сердечнососудистые заболевания и болезни головного мозга. У такой категории лиц вызываемая новым коронавирусом пневмония при плохом контроле быстро переходит в дыхательную недостаточность.

Кроме того, в отличие от пациентов с SARS, у которых поражались, преимущественно, легкие, новый коронавирус поражает также сердце, почки, кишечник и другие органы. По этой причине лечение пациентов с новой коронарной пневмонией тяжелее, чем у пациентов с SARS.