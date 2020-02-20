Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военныйм
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов по нашим позициям, а именно неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия, рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Красногоровка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно два раза в районе н.п. Луганское - из 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 6 мин.
"С началом текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловка. Потерь нет", - добавили в штабе.