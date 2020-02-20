Украина и США обсудили реформу украинской прокуратуры и борьбу с терроризмом

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обсудил с временно исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам общественной безопасности, демократии и прав человека, координатором по вопросам борьбы с терроризмом Нейтаном Сейлзом реформу прокуратуры и борьбу с терроризмом.

Как сообщает Офис генпрокурора, в ходе встречи Рябошапка проинформировал о процессе реформирования органов украинской прокуратуры с целью повышения их эффективности и укрепления уважения и доверия общества к ведомству.

В свою очередь, Сейлз поддержал перезагрузку работы органов прокуратуры в соответствии со стратегическими направлениями деятельности и требований общества.

Отдельно в ходе встречи стороны обсудили пути взаимодействия компетентных органов Украины и США в ходе расследования проявлений терроризма и борьбы с этим явлением.