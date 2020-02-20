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04:38 20.02.2020

Кличко призвал нардепов повременить с рассмотрением законопроекта о столице до получения выводов Совета Европы и Венецианской комиссии

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Мэр Киева Виталий Кличко призвал народных депутатов-членов профильного комитета парламента не рассматривать законопроект о столице до получения выводов Совета Европы и Венецианской комиссии, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы не можем не обращать внимания на те рекомендации и замечания, которые должны предоставить наши зарубежные партнеры. И хочу отметить, что 12-13 марта в Страсбурге будет заседать комитет по региональному развитию Совета Европы и рассматривать концепцию закона и положения законопроекта о столице Украины", - обратился Кличко к парламентариям во время заседания комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Отмечается, что нардепы на заседании собирались рассматривать проект закона 2143-3 "О Киеве-столице Украины", принятый парламентом в первом чтении в октябре 2019 года

Он отметил, что будет странно выглядеть та ситуация, когда депутаты рассмотрят поправки к законопроекту, не дождавшись выводов международных партнеров. А потом, получив их, будут снова выносить на комитет и снова рассматривать проект закона.

"Поэтому мое предложение: три недели подождать, получить рекомендации наших европейских партнеров и затем - с выводами от Венецианской комиссии и Совета Европы - рассмотреть этот крайне важный для Киева и его жителей законопроект. Это будет правильное решение", - подчеркнул мэр столицы.

 

Теги: #киев #столица #кличко #законопроект #украина
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