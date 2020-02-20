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03:29 20.02.2020

В Харькове установят мемориальную доску погибшей при обстреле боевиков на Донбассе пулеметчице Яне Червоной

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Харьковская городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды в среду рассмотрела вопрос об увековечении памяти участницы боевых действий на востоке страны, пулеметчицы Яны Червоной, погибшей в апреле прошлого года.

"Мемориальная доска в ее честь будет установлена на фасаде Харьковской общеобразовательной школы №131 (ул. Чичибабина, 11), где она училась", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Кроме того, комиссия приняла решение установить мемориальную доску, экс-министру транспорта почетному гражданину Харькова Георгию Кирпе на здании Украинского государственного университета железнодорожного транспорта, который Кирпа закончил с отличием в 1970 году, а также переименовать Парк культуры и отдыха Ленинского района в Холодногорский сквер.

Как сообщалось, 2 апреля 2019 года Яна Червона и Сергей Милютин погибли на Донбассе в результате прямого попадания мины в блиндаж.

Червона (позывной Ведьма) была пулеметчицей 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ее похоронили на Аллее Славы, которая находится на 18-м кладбище Харькова. У нее остались мать, брат, муж и двое детей.

7 апреля 2019 года президент Украины Петр Порошенко своим указом посмертно наградил Червону орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Теги: #мемориал #военнослужащие #украина #харьков
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