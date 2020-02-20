Харьковчанину, торговавшему психотропами по почте, "светит" до 12 лет тюрьмы

Харьковская местная прокуратура №5 направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего харьковчанина, подозреваемого в незаконной торговле амфетамином и PVP по всей территории Украины (ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины).

"Во время досудебного расследования установлено пять фактов сбыта опасных психотропных веществ... Он (подозреваемый - ИФ) принимал заказы на психотропные вещества онлайн а потом рассылал амфетамин и PVP в почтовых отправлениях. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В ходе обыска у подозреваемого было обнаружено и изъято почти килограмм психотропа. Мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 500 тыс.грн

В информации отмечается также, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности по ст.309 незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.