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02:55 20.02.2020

Медики заявляют о повторном появлении коронавируса у переболевших пациентов

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Китайские медики обнаружили повторное появление коронавируса у пациентов, которые были вылечены и выписаны из больниц, сообщили «Пекинские новости» со ссылкой на главу медицинской группы по лечению коронавируса профессор Чжао Цзяньпин.

По его словам, были зафиксированы случаи, когда у пациентов, которые после лечения были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирус, впоследствии тест снова показывал положительный результат.

Профессор объяснил такую ситуацию несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом он не смог точно сказать, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении. По мнению медика, вирус мог быть «не полностью удален из организма» или «выработалось недостаточно антител». 

В связи с этим профессор Чжао Цзяньпин подчеркнул, что всех пациентов необходимо после выписки помещать на дополнительный карантин еще на 14 дней. Эпидемическую ситуацию в Китае в целом профессор назвал «по-прежнему тяжелой».

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Интерфакс-Украина
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