Украинцев из Ухани разместят в Харьковской области, туда собирается Аваков - СМИ

Эвакуированных из китайского Уханя украинцев разместят в Харьковской области, куда поедет глава МВД Арсен Аваков 20 февраля, сообщает 112.ua со ссылкой на "Рупор".

"Самолет вывезет из Уханя 48 украинцев и 29 иностранцев - граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании", - говорится в сообщении.

Люди будут размещены Харьковской области на Базе отдыха им. Соича.

По данным издания, 20 февраля Харьков посетит с рабочим визитом глава МВД Украины Арсен Аваков.

По последним данным, самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с эвакуированными из провинции Ухань украинцами вылетел из Китая. По пути в Украину лайнер совершит техническую посадку в Алматы, там сойдут на землю два гражданина Казахстана.