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02:25 20.02.2020

Прокуратура в апелляции добилась реального срока для харьковчанки, выманивавшей у людей деньги под видом продажи автомобилей

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Харьковский апелляционный суд согласился ужесточить наказание женщине, осужденной за мошенничество (ч.2 ст. 190 УК Украины), заменив условный срок реальным.

"Заместитель прокурора области в апелляционной жалобе настаивал на назначении наказания в виде лишения свободы, которое необходимо отбывать реально в условиях изоляции от общества. Судом апелляционной инстанции... назначено наказание обвиняемой в видел 2 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как было установлено, в начале января 2018 года обвиняемая с группой людей, действовавших от имени частного предприятия, разместила в интернете объявления о продаже автомобилей различных марок на выгодных условиях с беспроцентной рассрочкой. Когда по номеру, указанному в объявлении, звонил потенциальный покупатель, ему предлагали приехать в офис, чтобы выяснить все подробности покупки, подбора комплектации автомобиля и его транспортировки. Затем клиента убеждали заплатить 10% взноса в счет покупки авто. Обвиняемая под видом договора задатка давала подписать договор информационного обслуживания по вопросам деятельности и дальнейшего участия клиента в программе платежной системы и предоставляла квитанцию об оплате на расчетный счет предприятия. Кроме того, клиент должен был заплатить за доставку автомобиля. Но машину в конечном итоге он так и не получал.

Было установлено, что таким образом были обмануты 11 человек. Общая сумма нанесенного им ущерба составляет 521,5 тыс.грн.

В суде обвиняемая признала вину частично. Она не возместила материальный ущерб пострадавшим.

Ленинский районный суд Харькова признал женщину виновной и приговорил ее к 3 годам лишения свободы, освободив от наказания с испытательным сроком на 3 года.

Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.

Теги: #мошенница #украина #арест #харьков
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