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00:39 20.02.2020

Дела Майдана: в ГБР сделали заявление об убийстве журналиста

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Дела Майдана: в ГБР сделали заявление об убийстве журналиста

Государственное бюро расследований по "делам Майдана" сообщило о подозрениях силовикам и направило в суд дела об убийстве журналиста, сообщила пресс-служба ГБР.

"Специальное следственное подразделение ГБР по расследованию "дел Майдана" было укомплектовано окончательно только 11 января 2020 года. Сейчас идет процесс приема материалов уголовных производств из Офиса Генерального прокурора. На сегодня принято 47 дел. Несмотря на короткий срок работы уже есть первые результаты - сообщение о подозрениях силовикам и направления в суд дела об убийстве журналиста" - заявила временно исполняющей директора ГБР Ирина Венедиктова.

Как сообщается, руководство ГБР встретилось с делегацией Офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС), который в настоящее время осуществляет предварительное рассмотрение ситуации в Украине в контексте осуществления военных преступлений и преступлений против человечности.

Кроме того, по данным ГБР, представители Офиса прокурора МУС рассказали, что в рамках изучения событий на Майдане, на Донбассе и в Крыму, важно наладить взаимодействие с ГБР по взаимному информированию с этим делам.

Теги: #расследование #журналист #майдан #украина #убийство
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