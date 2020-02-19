События

23:08 19.02.2020

Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета

2 мин читать
Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на этапе осмотра китайскими медиками в Ухани (Китай) не допустили на борт украинского лайнера SkyUp Airlines троих украинцев и одну иностранку, они находятся на связи с консульской службой, сообщил сайт правительственного портала.

"На этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт 4 человека, 3 из них украинцы и 1 - иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор. Всего на борт допущено 73 человека", - сказал замминистра здравоохранения в эфире программы новостей "Сегодня".

По его словам, по прибытию граждан разместят в обсервацию в определенном правительством объекте. Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и находятся на постоянной связи с консульской службой.

"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации надо оставаться людьми. Там могли оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинском. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?" - отметил Ляшко.

Теги: #граждане_украины #ухань #эвакуация #украина #недопуск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:39 20.02.2020
Дела Майдана: в ГБР сделали заявление об убийстве журналиста

Дела Майдана: в ГБР сделали заявление об убийстве журналиста

23:12 19.02.2020
Для Киева приобретут 273 современных автобусов в 2020 году

Для Киева приобретут 273 современных автобусов в 2020 году

22:37 19.02.2020
Шулявский мост полностью достроят к лету

Шулявский мост полностью достроят к лету

22:24 19.02.2020
Суд взял под стражу песвдориелторшу, подозреваемую в серии грабежей

Суд взял под стражу песвдориелторшу, подозреваемую в серии грабежей

21:47 19.02.2020
Бородянский о конкурсе на главу Госэтнополитики: "Я искал агностика"

Бородянский о конкурсе на главу Госэтнополитики: "Я искал агностика"

20:16 19.02.2020
Позиции украинских военнослужащих после обострения обстановки в Луганской области остались неизменными - Загороднюк

Позиции украинских военнослужащих после обострения обстановки в Луганской области остались неизменными - Загороднюк

17:57 19.02.2020
На эвакуацию в Ухане явились все 48 граждан Украины и иностранцы

На эвакуацию в Ухане явились все 48 граждан Украины и иностранцы

16:23 19.02.2020
Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Уханя

Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Уханя

15:06 19.02.2020
Сейчас нет информации, что львовский аэропорт в четверг примет борт с эвакуированными из Китая украинцами – Львовская ОГА

Сейчас нет информации, что львовский аэропорт в четверг примет борт с эвакуированными из Китая украинцами – Львовская ОГА

11:28 19.02.2020
Помещение, где на карантине будут содержаться эвакуированные из Уханя, будет охраняться двойным кольцом защиты - МВД

Помещение, где на карантине будут содержаться эвакуированные из Уханя, будет охраняться двойным кольцом защиты - МВД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп предлагал Ассанжу помилование за опровержение причастности РФ к взлому серверов демократов - газета

Позиции украинских военнослужащих после обострения обстановки в Луганской области остались неизменными - Загороднюк

На эвакуацию в Ухане явились все 48 граждан Украины и иностранцы

Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков в Луганской области – министр обороны Загороднюк

Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Уханя

ПОСЛЕДНЕЕ

В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы

Помпео воспринял выдворение из Китая журналистов WSJ как ограничение свободы слова

Трамп предлагал Ассанжу помилование за опровержение причастности РФ к взлому серверов демократов - газета

Украинский политзаключенный Стогний прибыл в Киев - Денисова

Турция пригрозила применением силы для выполнения сочинских соглашений по Сирии

В Иране подтвердили две смерти от коронавируса

Комитет Рады по антикоррупционной политике не смог утвердить кандидата в члены конкурсной комиссии по отбору руководителя АРМА

Кабмин создал Коордцентр по вопросам промышленности вместо Нацкомитета по промразвитию

В Кривом Роге чиновники присвоили почти 29 млн грн, выделенных на ремонт дороги

Антикоррупционный комитет Рады не рассматривал постановление об увольнении Сытника

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА