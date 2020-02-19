Суд взял под стражу песвдориелторшу, подозреваемую в серии грабежей

В Харькове три женщины, выдававшие себя за сотрудников агентства недвижимости, подозреваются в совершении серии грабежей.

"Задокументировано 10 фактов преступной деятельности, по которым указанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч 2 ст.186 (открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное по предварительному сговору группой лиц,, повторно) УК Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия подозреваемые сняли два офиса в Харькове якобы для агентства недвижимости и разместили в интернете заведомо ложные объявления о предоставлении в аренду квартир в различных районах города, неподалеку от станций метро. Подозреваемые отвечали на звонки потенциальных арендаторов от имени владельцев квартир и менеджеров агентства недвижимости. Они говорили клиентам, что нужно оплатить первый и последний месяц аренды и приглашали их в офис. Когда клиент приходил в псевдоагентство и доставал деньги, чтобы заплатить, подозреваемые вырывали купюры у него из рук, после чего лично и при помощи "охранников", подавляли сопротивление пострадавших силой и угрозами.

В настоящее время суд избрал одной из подозреваемых женщин меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 630 тыс. грн. Вопрос об избрании меры пресечения двум другим суд планирует рассмотреть в четверг.

Правоохранители проверяют, причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям на территории Харькова, и устанавливают других потерпевших.