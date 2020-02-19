Кабмин создал Коордцентр по вопросам промышленности вместо Нацкомитета по промразвитию

Кабинет министров Украины с целью разработки действенных механизмов реализации промышленной политики создал Координационный центр по вопросам промышленности во главе с премьер-министром с одновременной ликвидацией Национального комитета по развитию промышленности во избежание дублирования функций.

Постановление о создании такого Коордцентра утверждено на заседании правительства в среду.

В состав Коордцентра войдет, в частности, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, другие члены Кабмина, руководители Гостаможслужбы и ГНС, Госстата. Также в его состав по согласию войдут главы НБУ и АМКУ, представители Верховной Рады, промышленности и отраслевых ассоциаций, международные эксперты и представители ГО

"Когда Центр соберется впервые, мы предложим участникам подписать меморандум между правительством и представителями промышленности о намерениях, касающихся первоочередных шагов по защите и развитию промышленного производства. И будем работать дальше – для решения неотложных проблем отрасли", - написал в Facebook Милованов в среду вечером.

Заседания Центра проводятся по решению его главы по необходимости, но не реже двух раз в год, при этом возможны заседания в режиме видеоконференции.