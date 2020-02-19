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19:29 19.02.2020

Антикоррупционный комитет Рады не рассматривал постановление об увольнении Сытника

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Антикоррупционный комитет Рады не рассматривал постановление об увольнении Сытника

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на своём заседании в среду не рассматривал постановление об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, сообщил депутат фракции "Голос", член комитета Ярослав Юрчишин.

"Мы на комитете не рассматривали незаконное постановление об увольнении директора НАБУ Сытника, что в принципе сделал с нарушением любой логики правоохранительный комитет", - заявил Юрчишин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что подавляющее большинство членов антикоррупционного комитета ещё до его заседания решили, что данное постановление является политической расправой и не применимо в вопросе, где должно быть взвешенное юридически грамотное решение.

"Да, есть факт – суд внёс Сытника в реестр коррупционеров. Нужно найти юридический механизм как на это правильно реагировать. В частности, логичным является проведение внешнего аудита, который по закону должен проводится каждый год, и на основании этого аудита принимать кадровые решения", - сказал нардеп.

Теги: #комитет #сытник #рада #увольнение
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