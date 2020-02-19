Мужчина скончался на ж/д вокзале Одессы после того, как вылез на трансформатор и ухватился за оголенный провод

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины на железнодорожной станции "Одесса-Главная", где мужчина забрался на трансформатор и ухватился за оголенный провод линий электропередач, от поражения током пострадавший скончался на месте.

"32-летний житель области на глазах у людей вылез на трансформатор и ухватился за оголенный провод линий электропередач. От поражения током пострадавший скончался на месте. О трагедии в полицию сообщили ее очевидцы", - сообщает в среду Приморский отдел полиции в Одессе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.