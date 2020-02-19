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17:57 19.02.2020

На эвакуацию в Ухане явились все 48 граждан Украины и иностранцы

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На эвакуацию в Ухане явились все 48 граждан Украины и иностранцы

На эвакуацию в Ухане явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев, сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц в ходе брифинга в Киеве в среду.

"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств",- сказал он.

По словам Заяца, граждане Казахстана покинут борт при посадке в Алматы через несколько часов после вылета из Уханя.

Кроме того, в Алматы сменится экипаж рейса.

Представитель ГСЧС, чей персонал привлечен для транспортировки прибывших в места 14-дневной обсервации, сообщил, что прилет самолета из Уханя в Украину ожидается ориентировочно в четверг в 8 утра. При этом аэропорт посадки самолета, как и 4 места обсервации эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, пока не называются.

Теги: #эвакуация #коронавирус #андрей_заяц #мид
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