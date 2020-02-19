События

16:47 19.02.2020

НАБУ и САП сообщили о подозрении начальнику Бердянского морпорта

1 мин читать
НАБУ и САП сообщили о подозрении начальнику Бердянского морпорта

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении начальнику государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт", сообщила пресс-служба САП.

"В среду, 19 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что причинило ущерб в размере около 2,5 млн грн, начальнику государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт", - говорится в сообщении.

Так, действия начальника порта квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в рамках расследования дела детективы задержали еще трех человек, вероятно причастных к совершению преступления, а именно: заместителя начальника и инженера морпорта, а также бывшую руководительницу коммерческой компании.

"Следствием установлено, что указанные лица организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически не доставленное оборудование. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы", - добавили в САП.

Сейчас досудебное расследование по делу продолжается. Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении.

Теги: #бердянск #морпорт #набу #сап
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:42 14.02.2020
По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ более 6,5 тыс. томов материалов расследования

По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ более 6,5 тыс. томов материалов расследования

20:39 13.02.2020
Главный раввин Украины заявляет, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге

Главный раввин Украины заявляет, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге

09:19 13.02.2020
DP World заходит в Украину путем приобретения контроля в TIS Container Terminal Ukraine

DP World заходит в Украину путем приобретения контроля в TIS Container Terminal Ukraine

15:24 12.02.2020
Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ и знает, кто бы хотел этого

Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ и знает, кто бы хотел этого

14:42 12.02.2020
НАБУ проводит активную работу по "делу ПриватБанка" - Сытник

НАБУ проводит активную работу по "делу ПриватБанка" - Сытник

14:29 11.02.2020
Ахметов был вызван в НАБУ в качестве свидетеля

Ахметов был вызван в НАБУ в качестве свидетеля

11:35 10.02.2020
Послы G7 подчеркивают, что назначение и увольнение руководства НАБУ и САП должно происходить в соответствии с законом Украины

Послы G7 подчеркивают, что назначение и увольнение руководства НАБУ и САП должно происходить в соответствии с законом Украины

16:31 07.02.2020
По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ 15 тыс. томов материалов расследования - Сытник

По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ 15 тыс. томов материалов расследования - Сытник

16:21 07.02.2020
Сытник намерен обратиться в ЕСПЧ относительно решения суда по делу о его незадекларированном отдыхе в Ривненской области

Сытник намерен обратиться в ЕСПЧ относительно решения суда по делу о его незадекларированном отдыхе в Ривненской области

15:17 07.02.2020
Сытник заявляет о сохраняющейся на высоком уровне коррупции в государстве

Сытник заявляет о сохраняющейся на высоком уровне коррупции в государстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На эвакуацию в Ухане явились все 48 граждан Украины и иностранцы

Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков в Луганской области – министр обороны Загороднюк

Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Уханя

Вице-спикер Кондратюк инициирует внеочередное заседание Рады по случаю 6-й годовщины Революции достоинства

Самолет для эвакуации граждан из Китая вылетел, прибудет в Ухань в 22.00 по местному времени

ПОСЛЕДНЕЕ

На эвакуацию в Ухане явились все 48 граждан Украины и иностранцы

Выбросы CO2 в Китае сократились на 100 млн метрических тонн из-за коронавируса

Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков в Луганской области – министр обороны Загороднюк

Харьковчанину, торговавшему психотропами по почте, грозит до 12 лет тюрьмы

В Киевской области в школе распылили слезоточивый газ

Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Уханя

Софи Лорен возвращается в большое кино на Netflix

Отказы во въезде в Украину гражданам Китая в 2020г были единичными, это не связано с коронавирусом

МАУ планирует в конце мая запустить рейсы в Саудовскую Аравию

18 февраля в Киеве вновь был побит температурный рекорд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА