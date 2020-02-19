В Киевской области в школе распылили слезоточивый газ

Правоохранители разыскивают правонарушителя, который распылил слезоточивый газ в учебном заведении г.Сквира (Киевской область), в результате чего пострадали 16 человек.

"Всех учеников эвакуировали с места происшествия. За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 6 до 15 лет. 16 пострадавших госпитализировали в больницу", - сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медики. На сегодня учебный процесс в школе приостановлен.

Полиция разыскивает виновника инцидента, чтобы привлечь его к ответственности.