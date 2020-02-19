События

15:55 19.02.2020

Софи Лорен возвращается в большое кино на Netflix

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Софи Лорен возвращается в большое кино на Netflix

Стриминговая платформа Netflix будет показывать драму "Вся жизнь впереди" режиссера Эдоардо Понти с Софи Лорен в главной роли, для актрисы фильм станет возвращением в большое кино после многолетнего перерыва.

По данным портала Variety, Netflix приобрел права на показ "Вся жизнь впереди", режиссером которой стал сын актрисы Эдоардо Понти.

Сюжет фильма основан на одноименной книге Ромена Гари. Лорен играет мадам Розу, выжившую во время Холокоста. Героиня воспитывает брошенных детей в приюте, в который попадает 12-летний мальчик по имени Момо из Сенегала.

В кратком обзоре Netflix создатели пишут о главных героях фильма: "два одиночки становятся защитниками друг друга".

Роман Гари в 1977 году уже был экранизирован израильским режиссером Моше Мизрах с Симоной Синьоре в главной роли. Фильм получил "Оскара" как "Лучший фильм на иностранном языке".

Сама Лорен, комментируя выход картины, отметила, что рада работать с Netflix. "В своей карьере я работал с многими крупнейшими студиями, но я могу с уверенностью сказать, что ни одна из них не имела такого охвата аудитории и культурного разнообразия, как Netflix, и это то, что мне нравится в них", - сказала актриса.

Дата выхода фильма пока не известна. Кроме того, рассматривается вариант того, что картина до выхода на Netflix будет представлена на одном из кинофестивалей.

Софи Лорен - итальянская актриса, обладательница почётных премий многих кинофестивалей - Каннского (1961), Венецианского (1958, 1998, 2002), Московского (1965, 1997), Берлинского (1994). Обладательница Приза лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне (1974).

Лауреат пяти премий "Золотой глобус" (в специальной номинации "любимица мировой публики"). Первый лауреат премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке (1962). Обладатель почётного "Оскара" (1991) с формулировкой "за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу".

Первой серьезной работой в кино для Лорен стал фильм Витторио Де Сика "Золото Неаполя" (1954), в котором она сыграла неаполитанскую уличную торговку. Роли обычных женщин из народа, которых она хорошо знала в детстве и одной из которых могла бы стать, удавались ей лучше всего и вызывали наиболее благосклонные отзывы критиков. Дале последовала работа в других картинах режиссера: "Чочара" (1961, приз Каннского фестиваля), "Вчера сегодня завтра" (1963), "Брак по-итальянски" (1964, приз Московского фестиваля), "Подсолнухи" (1970). В трех последних картинах партнером Лорен был Марчелло Мастроянни, с которым они составили один из самых знаменитых дуэтов в истории кино. В 1994 году Лорен в последний раз снялась с Мастроянни в фильме Роберта Олтмена "Высокая мода".

С 1957 года Лорен регулярно снимается в Голливуде. Ее партнерами в разные годы были звезды американского кино: Фрэнк Синатрой и Кэри Гранто "Гордость и страсть" (1957), Энтони Куинн ("Чёрная орхидея", 1958), Кларк Гейбл ("Это началось в Неаполе", 1960), Чарлтон Хестон ("Эль Сид", 1961), Пол Ньюман ("Леди Л.", 1965), Грегори Пеко ("Арабеска", 1966), Марлон Брандо ("Графиня из Гонконга", 1967), Питер О'Тул ("Человек из Ламанчи", 1972), Ричард Бёртоном ("Поездка", 1974).

В 2002 году актриса снялась в фильме своего сына Эдуардо Понти - "Только между нами", исполнив одну из главных женских ролей.

Софи Лорен с дебютных ролей в кино стала одним из эталонов воплощения женской красоты на экране и в жизни.

Теги: #netflix
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