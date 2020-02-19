События

15:41 19.02.2020

Отказы во въезде в Украину гражданам Китая в 2020г были единичными, это не связано с коронавирусом

1 мин читать
Отказы во въезде в Украину гражданам Китая в 2020г были единичными, это не связано с коронавирусом

Отказы во въезде в Украину гражданам Китая в 2020 году были единичными, и для принятия таких решений есть соответствующие основания, отмечают в Государственной пограничной службе Украины.

"Отказы были единичные. Только отказы надо понимать правильно. Существует различные обстоятельства, из-за которых иностранец, в том числе гражданин Китая, не может попасть в Украину: отсутствие необходимых для этого документов, или превышение срока пребывания в Украине, или ограничение ему въезда", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он указал, что это никак не связано с эпидемией коронавируса.

Демченко сообщил, что если в январе-феврале 2019 года в Украину въехало 6 тыс. граждан Китая, то, по предварительным подсчетам, с начала 2020 года в страну въехало где-то 3100 граждан Китая.

"Февраль еще не закончился, но уже можно говорить об уменьшении потока. И где-то более 3,9 тыс. граждан Китая проследовало на выезд с начала года", - отметил он.

Теги: #госпогранслужба #китай #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:33 19.02.2020
Китай ожидает предоставления Украиной госгарантий для инвестирования $600 млн в строительство нового блока Славянской ТЭС

Китай ожидает предоставления Украиной госгарантий для инвестирования $600 млн в строительство нового блока Славянской ТЭС

16:23 19.02.2020
Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Уханя

Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Уханя

15:40 19.02.2020
Компании КНР жалуются на отсутствие возможности платить сотрудникам из-за коронавируса

Компании КНР жалуются на отсутствие возможности платить сотрудникам из-за коронавируса

15:22 19.02.2020
Тегеран подтвердил первые случаи заражения коронавирусом в стране

Тегеран подтвердил первые случаи заражения коронавирусом в стране

15:06 19.02.2020
Сейчас нет информации, что львовский аэропорт в четверг примет борт с эвакуированными из Китая украинцами – Львовская ОГА

Сейчас нет информации, что львовский аэропорт в четверг примет борт с эвакуированными из Китая украинцами – Львовская ОГА

13:07 19.02.2020
Заражение коронавирусом выявлено у 621 пассажира Diamond Princess, на судне закончился двухнедельный карантин

Заражение коронавирусом выявлено у 621 пассажира Diamond Princess, на судне закончился двухнедельный карантин

12:39 19.02.2020
Одесская область готова к приему и лечению больных коронавирусом

Одесская область готова к приему и лечению больных коронавирусом

11:28 19.02.2020
Помещение, где на карантине будут содержаться эвакуированные из Уханя, будет охраняться двойным кольцом защиты - МВД

Помещение, где на карантине будут содержаться эвакуированные из Уханя, будет охраняться двойным кольцом защиты - МВД

11:24 19.02.2020
Китайские компании сократили переработку нефти до минимума с 2014г из-за коронавируса

Китайские компании сократили переработку нефти до минимума с 2014г из-за коронавируса

10:40 19.02.2020
Последняя группа пассажиров после проверок на коронавирус покидает лайнер Westerdam в Камбодже

Последняя группа пассажиров после проверок на коронавирус покидает лайнер Westerdam в Камбодже

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Уханя

Вице-спикер Кондратюк инициирует внеочередное заседание Рады по случаю 6-й годовщины Революции достоинства

Самолет для эвакуации граждан из Китая вылетел, прибудет в Ухань в 22.00 по местному времени

Один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, еще двое боевое поражение в результате 22 обстрелов во вторник на Донбассе

Украина призвала Россию прекратить препятствовать МККК в доступе к задержанным и поиску пропавших без вести

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ и САП сообщили о подозрении начальнику Бердянского морпорта

В Киевской области в школе распылили слезоточивый газ

Софи Лорен возвращается в большое кино на Netflix

МАУ планирует в конце мая запустить рейсы в Саудовскую Аравию

18 февраля в Киеве вновь был побит температурный рекорд

Похищенную ради выкупа в $300тыс. женщину освободили в Днепре бойцы КОРДа

"Черный ящик" сбитого самолета "МАУ" поврежден - министр обороны Ирана

Голованов объявил об уходе с должности генпродюсера телеканала NewsOne

Число госпитализированных в Тернопольской области студентов с подозрением на отравление увеличилось до 27

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА