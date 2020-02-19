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15:41 19.02.2020

МАУ планирует в конце мая запустить рейсы в Саудовскую Аравию

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МАУ планирует в конце мая запустить рейсы в Саудовскую Аравию

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует запустить рейсы в Саудовскую Аравию с 24 мая 2020 года, заявил в ходе общения с журналистами в международном аэропорту "Борисполь" президент МАУ Евгений Дыхне.

"В Саудовской Аравии мы уже начали процесс сертификации авикомпании. Это сложный процесс, но нам бы хотелось пройти все эти процедуры как можно скорее и в последний день Рамадана запустить первый рейс", - заявил он.

По словам Дыхне, в планах компании развивать рейсы на Африканский континент, а также рейсы в Ливан.

Как сообщалось, авиакомпания "МАУ" планирует общее сокращение флота в 2020 году до 34 самолетов. По информации перевозчика, максимальное количество самолетов в 2019 году составляло 42 ед.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и Госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.

Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский. В ходе 16-й ежегодной Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве он сообщил, что ему принадлежит 25% акций авиакомпании, а также заявил, что еще одним бенефициаром МАУ является председатель правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко.

Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (Киев).

Теги: #мау #рейсы #дыхне #саудовская_аравия
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