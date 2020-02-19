События

15:24 19.02.2020

18 февраля в Киеве вновь был побит температурный рекорд

1 мин читать
18 февраля в Киеве вновь был побит температурный рекорд

Шестой температурный рекорд февраля был побит в Киеве во вторник, 18 числа, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 18 февраля в украинской столице был превышен на 0,9° С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С.

"Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:10 19.02.2020
В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди

11:03 19.02.2020
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными митингами

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными митингами

15:51 17.02.2020
В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

14:16 17.02.2020
Ночь 15 февраля в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений

Ночь 15 февраля в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений

22:29 16.02.2020
В Киеве ночью и утром в понедельник ожидается сильный ветер

В Киеве ночью и утром в понедельник ожидается сильный ветер

13:19 16.02.2020
В начале недели в Украину с запада придет потепление, во вторник на севере и западе пройдет небольшой дождь

В начале недели в Украину с запада придет потепление, во вторник на севере и западе пройдет небольшой дождь

06:17 16.02.2020
Прокуратурой пресечена попытка передачи наркотиков и мобильных устройств в Киевский СИЗО

Прокуратурой пресечена попытка передачи наркотиков и мобильных устройств в Киевский СИЗО

23:48 15.02.2020
Ночью и утром 16 февраля в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

Ночью и утром 16 февраля в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

08:44 15.02.2020
В Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность – ГСЧС

В Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность – ГСЧС

07:54 15.02.2020
На станции метро "Майдан Незалежности" ограничат работу эскалаторов до 2021 года

На станции метро "Майдан Незалежности" ограничат работу эскалаторов до 2021 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вице-спикер Кондратюк инициирует внеочередное заседание Рады по случаю 6-й годовщины Революции достоинства

Самолет для эвакуации граждан из Китая вылетел, прибудет в Ухань в 22.00 по местному времени

Один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, еще двое боевое поражение в результате 22 обстрелов во вторник на Донбассе

Украина призвала Россию прекратить препятствовать МККК в доступе к задержанным и поиску пропавших без вести

Великобритания призвала РФ прекратить отправлять на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои" и содействовать в доставке международной гуманитарной помощи

ПОСЛЕДНЕЕ

Тегеран подтвердил первые случаи заражения коронавирусом в стране

Сейчас нет информации, что львовский аэропорт в четверг примет борт с эвакуированными из Китая украинцами – Львовская ОГА

Похищенную ради выкупа в $300тыс. женщину освободили в Днепре бойцы КОРДа

"Черный ящик" сбитого самолета "МАУ" поврежден - министр обороны Ирана

Заражение коронавирусом выявлено у 621 пассажира Diamond Princess, на судне закончился двухнедельный карантин

Голованов объявил об уходе с должности генпродюсера телеканала NewsOne

Одесская область готова к приему и лечению больных коронавирусом

Число госпитализированных в Тернопольской области студентов с подозрением на отравление увеличилось до 27

Более 2,3тыс. взрывов зафиксировала СММ ОБСЕ во время боя на Луганщине во вторник

На заседание комитета Рады по нацбезопасности вызвали министра обороны и представителей Генштаба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА