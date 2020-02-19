18 февраля в Киеве вновь был побит температурный рекорд

Шестой температурный рекорд февраля был побит в Киеве во вторник, 18 числа, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 18 февраля в украинской столице был превышен на 0,9° С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С.

"Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице", - говорится в сообщении.