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15:22 19.02.2020

Тегеран подтвердил первые случаи заражения коронавирусом в стране

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Тегеран подтвердил первые случаи заражения коронавирусом в стране

В Иране подтвердилась информация о первых двух случаях заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает агентство ИРНА.

Анализы двух человек на заражение коронавирусом дали положительный результат. По словам представителя Минздрава Ирана, они зафиксированы в городе Кум к югу от иранской столицы.

Ранее в ближневосточном регионе коронавирус обнаружили в ОАЭ.

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 74,2 тыс. человек, число жертв выросло до 2004 человек.

Теги: #коронавирус #иран
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