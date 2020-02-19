Тегеран подтвердил первые случаи заражения коронавирусом в стране

В Иране подтвердилась информация о первых двух случаях заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает агентство ИРНА.

Анализы двух человек на заражение коронавирусом дали положительный результат. По словам представителя Минздрава Ирана, они зафиксированы в городе Кум к югу от иранской столицы.

Ранее в ближневосточном регионе коронавирус обнаружили в ОАЭ.

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 74,2 тыс. человек, число жертв выросло до 2004 человек.